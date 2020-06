A. Bocci: “Stadio, solo parole. Franchi soluzione più logica, ma la possibilità è Campi”

Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Manifestazione di ieri? Firenze non ha mai perso questa sua prerogativa ma sono preoccupato da quello che ci attende sul fronte stadio. Ancora una volta la politica sta facendo molti discorsi ma pochi fatti, non sono ottimista. La ristrutturazione del Franchi sarebbe la soluzione più logica, sono d’accordo con Nardella, ma per ora ho solo sentito discorsi. La possibilità, se c’è, è a Campi. Questo è il momento di capire se Firenze intesa come istituzioni smette di litigare e si mette a fare cose serie. Il Franchi non è un monumento intoccabile. Io sono scettico sul fatto che questa battaglia possa essere vinta, ma se il Franchi non sarà rifatto e non verrà neanche costruito lo stadio a Campi, sarebbe la sconfitta della politica”.