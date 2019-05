Corvino al passo d’addio? Il DG potrebbe tornare… a casa

Nel turbine che sta vivendo la Fiorentina non si salva nessuno. Anche Corvino rischia di essere messo in discussione dopo gli ultimi deludenti risultati della squadra. IERI VE NE ABBIAMO PARLATO, oggi la possibilità che il DG viola concluda la sua esperienza trova spazio anche su La Repubblica: nonostante – si legge – pochi riscontri, il ritorno a casa nella sua Lecce potrebbe essere una suggestione interessante. Il club giallorosso è appena tornato nella massima serie e con un Direttore Generale della sua esperienza da affiancare al DS Meluso potrebbe essere più di una meteora in Serie A: oltretutto i suoi rapporti con la dirigenza attuale sono ottimi.

Bojinov, Vucinic, Konan, Chevanton, Ledesma: solo alcuni dei grandi nomi che Corvino portò alla corte della famiglia Semeraro fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, giocatori che permisero ai salentini di andare oltre le loro aspettative. Chissà che un po’ di amarcord non porti la voglia di un nuovo matrimonio.

