Si salvi chi può, la probabile formazione viola: ballottaggi in difesa e in attacco. Mirallas…

All’interno dell’edizione odierna di Stadio si tratta il tema probabile formazione in vista della sfida salvezza di domenica contro il Genoa. L’unico ancora in dubbio è Mirallas, che anche ieri si è allenato a parte per i postumi del problema muscolare accusato a Parma. Su di lui si deciderà all’ultimo, al momento pare difficile possa essere in campo dal primo minuto. Ci sarà invece capitan Pezzella, in campo con una mascherina di protezione. Al suo fianco Vitor Hugo, mentre sulle corsie esterne di difesa agiranno Milenkovic (a destra) e Biraghi (a sinistra). Nel tridente offensivo Chiesa e Muriel sono sicuri di un posto. Quello restante potrebbe essere occupato da Simeone, ma attenzione alla variabile Vlahovic, che potrebbe essere la sorpresa là davanti. Infine il centrocampo: ci saranno Benassi e Veretout, mentre il dubbio è in cabina di regia tra Edimilson e Gerson. Solo panchina per Dabo, scalato nelle gerarchie di Montella.

