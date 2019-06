Per il CorSera è fatta: la Fiorentina è italoamericana. Azioni Tod’s in rialzo, la cifra…

Per Il Corriere della Sera è fatta: “La Fiorentina è italoamericana”, il titolo che troviamo nell’edizione on line del quotidiano. La fumata bianca è arrivata dopo l’incontro milanese di oggi. In questo momento – come vi abbiamo già raccontato anche noi di Violanews.com – le due delegazioni si sono dirette dal notaio per formalizzare l’intesa. Sono dunque stati limati gli ultimi dettagli e anche la Borsa ha accolto positivamente l’intesa con le azioni della Tod’s che guadagnano terreno . L’ultima offerta di Commisso era vicina ai 170 milioni di euro e l’impressione è che la chiusura sia avvenuta ad una cifra di poco superiore. SEGUI IL NOSTRO LIVE!