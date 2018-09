La probabile dei quotidiani: Mirallas è pronto, ballottaggio aperto a centrocampo

La Fiorentina, dopo la trasferta di Marassi di mercoledì, torna subito in campo. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, avrà luogo al Franchi la sfida tra i viola di mister Pioli e la Spal del fiorentino Leonardo Semplici. Per l’occasione, la Fiorentina dovrebbe scendere in campo con qualche modifica rispetto alla squadra che siamo stati abituati a vedere ultimamente.

A confermarlo sono anche i quotidiani in edicola quest’oggi. Se per tutti non cambierà la linea difensiva, formata da Milenkovic, Hugo, Pezzella e Biraghi, con Lafont che riprende posto tra i pali come confermato dallo stesso Pioli, attenzione al centrocampo. Veretout e Benassi sono sicuri di un posto, Gerson e Fernandes si giocano l’ultimo a disposizione. Il primo viene pronosticato titolare da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, il secondo da Repubblica e da La Nazione.

Anche in attacco qualcosa cambierà, con Chiesa che potrebbe tirare il fiato, almeno dal primo minuto. Si scalda Mirallas, pronto a indossare una maglia da titolare per Gazzetta, Corriere dello Sport e per La Nazione. Repubblica scommette ancora su Federico. Ecco quindi come dovrebbe schierarsi la Fiorentina quest’oggi:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson (Gerson); Pjaca, Simeone, Mirallas (Chiesa).