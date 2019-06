Ciclone Commisso: la cena del Viola Club NY costa troppo? Paga lui per tutti. E il 24/06…

Anche sulle pagine de La Repubblica si ricostruisce l’incontro di ieri tra Vincenzo Montella, Rocco Commisso ed il suo braccio destro Joe Barone. Il tecnico, frastornato dal lungo viaggio dal Buthan a New York e stordito dal Ciclone Commisso, ha impiegato poco tempo per sciogliersi davanti alla travolgente personalità del patron viola. Non è solo l’aria di Manhattan: Rocco è rimasto stregato dall’accoglienza dei fiorentini. Mentre Joe Barone rientrerà a Firenze domani, Rocco ha promesso di partecipare alla finale del calcio storico, il 24 giugno, dove dovrebbe svolgere il ruolo di Magnifico Messere.

Appena rientrato a New York, mercoledì, ha mandato in fibrillazione i tifosi del Viola Club New York, chiedendo di prenotare in due giorni un ristorante intero per una festa con lui, Barone e Montella. A Manhattan è quasi impossibile. I soci del club lo hanno trovato, a Tribeca, cucina toscana, posti per cinquanta persone, in linea con il mood elitario dei fiorentini che vivono a New York. Solo che il costo della cena, 85 dollari, aveva costretto molti a rinunciare. Quando Barone è stato informato delle defezioni, il messaggio è arrivato a Rocco, che si è offerto di pagare il conto di tutti. Non voleva – parole di Barone – che qualcuno restasse fuori. Fosse stato per lui, avrebbe organizzato una cena alla pizzeria Ribalta, tra la 12ª e Broadway, portando duecento persone, tutte a spese sue.