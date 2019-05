Al Franchi il pari della convenienza. Commisso rivolterà la Fiorentina da capo a piedi

Anche all’interno di Tuttosport si parla della gara di ieri tra Fiorentina e Genoa. Lo 0-0 di Firenze viene definito dal quotidiano come “il pari della convenienza”. Le due compagini hanno gestito novanta minuti più recupero di non gioco, con l’attenzione rivolta più al risultato di Inter-Empoli che a quello che succedeva sul terreno di gioco del Franchi. Il punto a testa premia entrambe le squadre, ma non le risparmia dai sonori fischi del pubblico di casa. A prendere la scena in tribuna è Joe Barone, braccio destro di Commisso presente ieri a Firenze. Il magnate americano – scrive il quotidiano – rivolterà la Fiorentina da capo a piedi, con il solo Antognoni che potrebbe restare. Anche se molto dipenderà anche dal futuro di Federico Chiesa. IL PIANO DI COMMISSO: DA OGGI L’ACCELERATA, VIA CORVINO. LE PRIME IDEE ED IL RAPPORTO CON LA PIAZZA. ANTOGNONI…