FOTO – Ex compagni e amici, gli auguri di Muriel a Cuadrado

Connazionali e soprattutto amici. Un’amicizia nata nel lontano 2011 a Lecce, quando Luis Muriel e Juan Cuadrado giocarono insieme la loro prima vera stagione nel calcio che conta. I due, nonostante le strade si siano separate dopo quella stagione, sono rimasti legatissimi ed entrambi hanno in comune la maglia viola: per tre stagioni l’ala juventina, questi sei difficili mesi l’attaccante ex Siviglia. Nel giorno del suo compleanno, non sono mancati gli auguri social di Muriel a Cuadrado, per un legame che non intende dissolversi.