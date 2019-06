Dati: “Ingresso Batistuta sarebbe importante. Commisso è diretto, in cinque minuti capisce”

Luciano Dati, storico massaggiatore della Fiorentina e di Gabriel Omar Batistuta, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del possibile ingresso del Re Leone in società:

Può fare benissimo il ruolo di congiunzione con la squadra, non parla tanto ma con il suo esempio sarebbe importante. Lo conosce tutto il mondo, ma per far capire ai giocatori sarebbe importante: magari vede quello depresso, non motivato, arrabbiato, e con una parola lo rimette a posto. Si è sempre preso cura dei compagni. Della Valle? Era inevitabile, anche loro hanno capito. Commisso mi piace, parla direttamente con le persone, sono convinto che sia scaltro. Dopo cinque minuti di colloquio capisce chi ha voglia e chi no