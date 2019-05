Non solo Commisso: nel Cda si valuteranno altre due offerte

Rocco Commisso è in pole position, ma non è l’unico interessato ad acquistare la Fiorentina. Secondo quanto riferisce il Tgr Rai Toscana, rimangono ancora in piedi le piste che porterebbero ad un fondo del Qatar e all’imprenditore argentino Eurnekian. Il Cda di venerdì prossima servirà dunque ai Della Valle per illustrare al consiglio le tre proposte sul tavolo. Uno scenario interessante che rischia però di allungare i tempi per la cessione della società viola. RETROSCENA: “DELLA VALLE INFASTIDITI DA COMMISSO”