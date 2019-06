Moena è salva, ICC confermata: ecco la doppia estate di Rocco e della Fiorentina

Il ritiro di Moena è… salvo e si svolgerà regolarmente dal 6 al 21 luglio, come da programma. Il comunicato della Fiorentina nel tardo pomeriggio di oggi (LEGGI QUI) ha fugato ogni dubbio sulla presenza dei viola per l’ottavo anno consecutivo nella Fata delle Dolomiti visto che nei giorni scorsi era scattato un campanello d’allarme tra i tifosi dopo le parole di Rocco Commisso sulla sorpresa che aveva in canna il neo proprietario viola. La sorpresa era la partecipazione all’International Champions Cup, kermesse estiva che darà sicuramente lustro al marchio Fiorentina nel mondo ma che, calendario alla mano, si intersecava proprio con le date del ritiro viola.

E proprio per questo (la Fiorentina esordirà negli States nella notte tra il 16 e il 17 luglio contro i messicani del Chivas Guadalajara) chi aveva già prenotato una camera d’hotel a Moena ha temuto di restare a bocca asciutta, visto che c’era il rischio di vedere una preparazione accorciata o addirittura del tutto cancellata in Trentino. Così Rocco Commisso ha evitato il primo inciampo fiorentino, e nonostante abbia ribadito più volte di essere qui per imparare, grazie al pool di persone che lo seguono è riuscito a trovare un compromesso che faccia tutti felici e contenti.

La seconda settimana a Moena servirà così ad alcuni giocatori per affinare la condizione, oppure a quelli che non rientrano nei piani del nuovo staff tecnico per rimanere comunque in allenamento prima di avere una nuova collocazione. Oppure a German Pezzella e Federico Chiesa – al centro di numerosi rumors di mercato ma confermatissimo a parole da Commisso – che disputeranno Copa America ed Europeo Under 21 e avranno qualche settimana di vacanze in più degli altri. La doppia estate della Fiorentina è ufficialmente iniziata.