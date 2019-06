Moena, amichevole e “passaggio di testimone” tra Fiorentina e Benevento

Dopo aver appreso della partecipazione della Fiorentina alla International Champions Cup (IL CALENDARIO), iniziano ad emergere informazioni anche sulle amichevoli che la squadra viola sosterrà a Moena. In particolare su quella che chiuderà il lavoro in Trentino, perchè da Benevento fanno sapere che è stata organizzata una partita con la Fiorentina. La curiosità è che il club campano si fermerà poi a Moena per un periodo di 10 giorni (dal 21 al 31 luglio) dando di fatto il cambio alla formazione gigliata. Ricordiamo che nella seconda parte della propria permanenza, la Fiorentina rimarrà in Val di Fassa a ranghi ridotti: LEGGI QUI