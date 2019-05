LIVE – Fiorentina-Genoa 0-0: Gli ultimi 90 minuti, è l’ora della verità

Partita decisiva per il presente e la storia futura della Fiorentina, con la squadra di Vincenzo Montella costretta a trovare gli ultimi punti salvezza in casa contro il Genoa di Prandelli, per scongiurare una retrocessione che fino a poche settimane fa sembrava solo utopia.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout, Biraghi, Chiesa, Muriel

GENOA (5-3-2): Radu, P. Pereira Biraschi Romero Zukanovic Criscito, Radovanovic Veloso Bessa, Pandev Kouamé.