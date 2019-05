La Fiorentina si salva o retrocede, se… Tutte le possibili combinazioni

Ebbene sì, ad una sola giornata dalla fine la Fiorentina ci costringe a prendere calcolatrice e regolamento per capire con quali combinazioni rischia di retrocedere (LA CLASSIFICA). Premettendo che i criteri per arrivi a pari merito sono, nell’ordine:

-punti negli scontri diretti

-differenza reti negli scontri diretti

-differenza reti totale

-numero dei gol segnati in campionato

La Fiorentina si salva se:

1-vince o pareggia contro il Genoa (Empoli o Genoa retrocesse)

2-perde col Genoa ma l’Empoli non vince a San Siro con l’Inter (Empoli retrocesso)

3-perde col Genoa ma rimane a 40 punti anche il Bologna (retrocederebbero i felsinei, se l’Empoli vince)

4-perde col Genoa 1-0 ma rimane a 40 punti anche l’Udinese (se l’Empoli vince, retrocederebbe il Genoa oppure il Bologna in caso di arrivo a 4 squadre)

La Fiorentina retrocede se:

1-perde col Genoa con qualunque risultato ed Empoli, Bologna e Udinese finiscono sopra 40

2-perde col Genoa con almeno 2 gol di scarto e finisce a pari punti con l’Udinese, mentre Bologna ed Empoli ne fanno almeno 41