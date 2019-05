Graziani controcorrente: “Corvino? Veri colpevoli sono altri. Lafont vale già il doppio”

Una voce fuori dal coro: Ciccio Graziani, durante il filo diretto negli studi del Pentasport, sposta i riflettori dall’operato di Corvino alle colpe di chi va in campo: “In campo non ci va mica la società, sembra che qui esistano solo i dirigenti. Qualche volta bisogna pensare che se le cose non vanno bene la colpa può essere anche dei calciatori. Sono state fatte alcune operazioni positive come Lafont che oggi vale il doppio di quanto l’ha pagato Corvino. Discorso diverso per Simeone, possibile che nessuno si accorga che a questa squadra manca un centravanti? Tanti allenatori accettano tutto, non dicono niente e poi cercano di scaricare la colpa su chi gli ha portato i giocatori.

Montella? Quando è arrivato a tutto pensava meno di trovarsi di fronte a due mesi del genere; io posso capire l’amarezza, il dispiacere, la rabbia, ma non si è visto nulla di suo. Però per me è bravo, io ripartirei con lui, ma bisogna comunicare, settimanalmente e mensilmente con la proprietà, ritrovare l’amore per la maglia e per la città, il senso di appartenenza che è stato ormai perso, come l’entusiasmo”. MA I TIFOSI CHIEDONO IL CAMBIO IN PANCHINA