“Due destini che si (ri)uniscono”… salvo colpi di scena

Quasi una coppia di fatto, calcisticamente parlando. Daniele Pradè e Vincenzo Montella si conoscono da 20 anni, dai tempi in cui erano alla Roma rispettivamente come collaboratore dell’area sportiva e calciatore. Fu il dirigente a spingere poi, qualche anno dopo, l’Aeroplanino ad intraprendere la carriera di allenatore nelle giovanili giallorosse e poi a sceglierlo per prendere il posto di Ranieri. Dai Giovanissimi Nazionali alla prima squadra, un salto clamoroso. E poi la chiamata alla Fiorentina nel 2012. “Due destini che si uniscono” (cit. Tiromancino) e che si ri-uniscono adesso alla Fiorentina, a meno che domani a New York dall’incontro Montella-Commisso non arrivi il colpo di scena. Le parole di ieri del patron lasciano aperto lo scenario, anche se l’ipotesi di un cambio in panchina sembra improbabile, soprattutto dopo l’arrivo di Pradè, certamente uno sponsor del tecnico campano. Daniele e Vincenzo, ancora loro. E SI DECIDONO LE PRIORITA’ DI MERCATO