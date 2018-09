Cognigni furibondo: “Mazzoleni migliore in campo dell’Inter. Il Var crea mostri e protagonismo”

Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha sfogato la rabbia per l’arbitraggio di Mazzoleni a fine gara ai microfoni di Radio Bruno:

Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. E’ stata una bellissima partita, peccato che sia stata rovinata dall’arbitro. Dopo uno svantaggio immeritato, eravamo riusciti a riprenderla. Il migliore giocatore in campo per l’Inter è stato Mazzoleni. E’ il momento di stare uniti perché stasera è stato un arbitraggio provocatorio. A cosa mi riferisco? Non solo all’episodio di Asamoah ma a tutta la partita, era evidente che l’arbitro volesse gestirla in una direzione unica. E’ una coincidenza che sia andata come l’anno scorso. A Firenze siamo molto critici nei confronti della società, pensiamo con più attenzione alle cose che accadono. Il Var crea dei mostri, solo protagonismo manifestato all’ennesima potenza.