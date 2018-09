Calamai: “Proprietà e tifosi come rette parallele. Ma Della Valle ha fatto due passi avanti”

Così Luca Calamai a Radio Blu sulla Fiorentina e sulle parole di ieri di Andrea Della Valle:

La passione che ci mette è un dato oggettivo, chiedete a chi segue le partite accanto a lui al Franchi con quale sofferenza vive la gara. Ormai è evidente che c’è una parte significativa della Curva Fiesole non vuole cercare il dialogo, dall’altra parte c’è una proprietà che va avanti per la strada contenta che l’altra importante fetta della tifoseria sia dalla loro parte, sono come due rette parallele. Però ci sono due aspetti che è giusto sottolineare: ai Della Valle è stata chiesta chiarezza e mai come negli ultimi tempi lo sono stati, in questo momento la loro potenzialità è tenere la Fiorentina tra il quinto e l’ottavo posto. L’altra cosa che gli veniva chiesta era la maggiore presenza e lui ieri si è sbilanciato in questo senso. Poi le contestazioni nel calcio ci stanno, basta vedere cosa sta accadendo al Napoli, l’importante è rimanere sempre nei limiti della civiltà.