Andrea Della Valle in Asia: tornerà in Italia la prossima settimana, pronto per la Juventus

Andrea Della Valle è in partenza per un viaggio di lavoro in Asia. Il Presidente della Fiorentina dovrebbe tornare in Italia a metà della prossima settimana quindi dovrebbe esserci per la Juventus. Fervono i preparativi, intanto: mentre la squadra è concentrata sulla trasferta di Bologna – con vari elementi che ancora devono rientrare dalle rispettive Nazionali – sono state provate le nuove illuminazioni, che esordiranno proprio il giorno della sfida con i bianconeri. E a New York ci sarà una sorpresa…