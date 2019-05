Toto direttore: Faggiano al momento resta in pole. Ma l’addio di Corvino non è scontato

Tutto fermo, tutto da decidere. O almeno questa è la sensazione, aspettando la salvezza e l’ormai famoso “minuto successivo al termine del campionato” individuato da Diego Della Valle come momento catartico del mondo viola. Magari anche quello dello del cambiamento, dopo tre anni in cui niente è stato fatto per evitare il fallimento tecnico sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo, come vi abbiamo già raccontato ieri, da qualche giorno Pantaleo Corvino avrebbe messo in stand by alcune situazione di mercato (LEGGI). Il motivo? Al momento non è dato saperlo e non è da escludere che tutto sia dovuto alla delicatissima situazione di classifica della squadra.

Lo scenario di riorganizzazione societaria è ancora molto nebuloso, ma secondo quanto raccolto da Violanews.com, in caso di separazione consensuale tra la società gigliata e Corvino (che ha ancora un anno di contratto) o di ricollocamento dello stesso d.g. all’interno del club in altra veste (giovanili?), il nome al momento in pole per sostituirlo è quello del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, profilo apprezzato da tempo dalla Fiorentina e mai uscito dai radar viola. Ovviamente non è l’unica opzione al vaglio dei Della Valle, e neanche lo è la soluzione che prevede l’addio di Corvino, al quale potrebbe essere affiancato un nuovo direttore sportivo (Freitas è destinato a lasciare Firenze dopo il termine della stagione).