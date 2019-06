Muriel, il retroscena. L’infortunio scombina i piani… dell’Atalanta

L’infortunio di stanotte contro l’Argentina, che lo costringerà a due mesi di stop (LEGGI QUI), scombina i piani di Luis Muriel e… dell’Atalanta. I bergamaschi infatti puntavano con forza all’acquisto del colombiano per affrontare la prossima stagione ricca di impegni – tra i quali c’è la prima storica partecipazione alla Champions League – come alternativa al Papu Gomez. La nuova Fiorentina ha da tempo rinunciato al riscatto dal Siviglia dell’attaccante, che è entrato con prepotenza nei piani nerazzurri, ma che adesso si stanno già attivando per capire l’entità dell’infortunio. E chissà che non possano virare su altri profili, dopo averlo sfiorato in questi giorni.