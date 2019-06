Occasione Strootman sul mercato: “Costo troppo, il Marsiglia vuole liberarsi di me”

Kevin Strootman finisce sul mercato dopo appena una stagione a Marsiglia. A confermarlo è il diretto interessato: “Il presidente è stato molto chiaro con me: mi ha detto che costo troppo (circa 4,5 milioni a stagione, ndr) e che senza Champions è difficile per loro tenermi. Il messaggio è che vogliono liberarsi di me. Io preferirei restare – prosegue Strootman – e non penso ad essere ceduto. Eredivisie? Non ci penso al momento, di sicuro non vorrei essere ceduto in prestito: se devo andare via, preferisco una soluzione a titolo definitivo”. Il 29enne olandese ex Roma diventa una delle occasioni di mercato più interessanti per i club europei di fascia medio alta. INTANTO LA FIORENTINA TOGLIE CHIESA DAL MERCATO