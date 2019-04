Un ritorno di Vincenzo Montella alla Fiorentina? Sarebbe un’ipotesi tanto clamorosa quanto suggestiva. Ne parla stamattina Enzo Bucchioni nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com alla luce dell’avvistamento dell’Aeroplanino mercoledì all’Olimpico:

Diego Della Valle avrebbe ritrovato un buon rapporto con Montella, si parla di un incontro in barca di qualche tempo fa, o comunque si sarebbero visti a Capri. Pubbliche relazioni? Tutto casuale? Chissà… Il divorzio, come ricorderete, fu brusco. Il licenziamento traumatico, ma il tempo aggiusta tutto e forse Montella ha capito che Firenze può essere un’occasione per tornare a fare bene calcio, mentre la Fiorentina con Montella in panchina ha vissuto il suo periodo migliore. A volte ritornano? Vediamo. Ci sarebbero stati contatti e idee messe in circolo da intermediari. Certo che se davvero Diego Della Valle sta valutando una cosa del genere, vorrebbe dire che ha voglia di rilanciare per un progetto diverso e migliore di quello in essere che ha portato la Fiorentina lontana dalle zone della classifica che contano. Se dovesse tornare Montella vorrebbe dire che i Della Valle hanno in mente una rivoluzione in tutto il comparto tecnico, per altro plausibile dopo questo Corvino-bis durato tre anni che ha portato al nulla.