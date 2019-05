Mercato, offerta della Fiorentina per Skhiri. La concorrenza…

Il momento in casa Fiorentina non è affatto semplice, le ipotesi di cessione societaria sono sempre più concrete ed in vista del CDA di venerdì rimbalzano indiscrezioni. Tuttavia, il mercato non sembra fermarsi come dimostra la cessione di Norgaard. Anche in entrata sono diversi i rumors che circolano, secondo quanto riporta l’autorevole Equipe, la società gigliata avrebbe offerto circa 6 milioni al Montpellier per Ellyes Skhiri. Il centrocampista tunisino, in scadenza di contratto nel 2020, appare un nome appetibile considerando il rapporto qualità prezzo. La concorrenza è molto agguerrita con diverse squadre tedesche, su tutte il Wolfsburg, pronte a rilanciare l’offerta viola. LEGGI LA SCHEDA DEL GIOCATORE