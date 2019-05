La rivelazione di Bucchioni: “Non solo Veretout, a Napoli può andare anche un altro viola”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue dichiarazioni sui possibili incroci di mercato tra il Napoli e la Fiorentina: “Veretout al Napoli sono convinto che si farà anche perché può anche coesistere con Allan. In questo rapporto, la Fiorentina può aver chiesto al Napoli di prendere anche Pezzella che è andato in rotta di collisione con la società in occasione dell’addio di Pioli. Se dovesse restare Della Valle, la sua convivenza con la società sarebbe difficile, ecco perché potrebbe partire. Pezzella somiglia molto ad Albiol e nel Napoli lo spagnolo funziona ecco perché sarebbe un acquisto azzeccato per il Napoli”. LA CONFERMA: DIFESA “ESAGERATA” DI PIOLI, PEZZELLA RISCHIA