Dalla Romania: Hagi-Ajax, ecco il costo del cartellino. Bottino magro per la Fiorentina

“Siamo vicini a chiudere il trasferimento di Ianis all’Ajax”. Parola di Gheorghe Hagi, padre padrone del Viitorul Costanza, club nel quale milita il figlio dopo la breve e sfortunata parentesi a Firenze. L’ultima stagione di Hagi jr. ha riportato il suo nome alla ribalta in ottica mercato, attirando anche il forte interesse dei Lancieri. Secondo quanto riporta il sito rumeno sporx, l’affare si potrebbe chiudere sulla base di 2 milioni di euro, dei quali il 25% spetterebbe alla Fiorentina per gli accordi presi a gennaio 2018. Bottino magro quindi per la società viola, che eventualmente incasserebbe 500.000 euro. LE PAROLE DEL PADRE