Pasqual getta acqua sul fuoco: “Biscotto? Inutile recriminare, dovevamo guardare a noi stessi”

Anche al capitano dell’Empoli (ed ex viola) Manuel Pasqual è stata chiesto un commento alle polemiche per lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Lady: “La Fiorentina non ha aiutato l’Empoli? Noi dovevamo guardare noi stessi, senza stare ad aspettare il risultato degli altri campi. Dovevamo portare fuori da Milano il massimo del risultato. Fiorentina e Genoa si salvavano con un pari, è inutile stare a recriminare”. E INTANTO FIORENTINA-GENOA FA IL GIRO DEL MONDO. L’ATTACCO DEL TELECRONISTA SPAGNOLO: “VERGOGNOSO”