Montella resta oppure no? In attesa di news, ecco cosa succede sulle altre panchine

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport è stato perentorio: Vincenzo Montella resta alla Fiorentina. Ora, in attesa delle conferme ufficiali, oppure delle smentite del caso, è molto curioso che anche tante altre società della Serie A non abbiano, ancora oggi, ufficializzato l’identità del loro allenatore in vista della prossima stagione. Dopo Antonio Conte all’Inter, l’ultima notizia è arrivata da Bologna, con il rinnovo di Sinisa Mihajlovic firmato proprio ieri con i felsinei. Tre sono i nomi, poi, che stanno per trovare una sistemazione nuova di zecca: Marco Giampaolo al Milan, Aurelio Andreazzoli al Genoa e Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) alla Roma. Dunque Cesare Prandelli sta per salutare Genova dopo poco più di sei mesi: per un ex viola che lascia il capoluogo ligure, un altro sta per arrivarci, ovvero Stefano Pioli sponda Samp, sempre che Ferrero non riesca a convincere in extremis Eusebio Di Francesco. Infine, la Juventus: dopo le voci legate a Pep Guardiola, domani o al più tardi martedì il club bianconero dovrebbe annunciare Maurizio Sarri.