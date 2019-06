E Montella omaggia Totti: “Resterai per sempre l’VIII Re di Roma”

Nel giorno dell’addio di Francesco Totti alla Roma e mentre serpeggia la suggestione del Pupone alla Fiorentina come dirigente, il tecnico viola Vincenzo Montella attraverso instagram saluta così il suo compagno dello scudetto 2001, di cui proprio oggi ricorre il 18esimo anniversario.

Caro France’…capire le ragioni, il perché, dare un senso a questa scelta forse è impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di saperlo io. Soprattutto per chi sa cosa sei per la Roma, come sono certo di saperlo io.

Ed allora meglio rispettare la tua volontà. E non aggiungere altro. E rimanere in religioso silenzio.

Resta quello hai fatto per questi colori, quello che hai sentito, senti e sentirai per sempre per questo club; quello a cui hai rinunciato per rimanere aggrappato per tutta la vita ad un sogno. Alla tua Roma.

Non ci hai mai spiegato a parole cosa fossero Roma e la Roma. Non era necessario. Lo facevi con i gesti e con l’emozione, con i gol e le imprese, con il trasporto e la dolcezza di chi ama davvero.

Sei la bandiera della Roma. E questa bandiera sventolerà per sempre. Che ci sia vento o no.

Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sia da ‘dentro’ che da ‘fuori’. Sei e resterai per sempre @francescototti, VIII Re di Roma. Da chi si considera tuo amico disinteressato.

Vincenzo Montella