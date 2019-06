Commisso a Firenze, è partito il countdown: ecco quando arriverà in città

L’affare, nei fatti è già chiuso, ma come vi abbiamo già riferito (LEGGI) saranno necessarie altre 48 ore per l’annuncio ufficiale del passaggio della Fiorentina a Rocco Commisso. Dopodiché arriverà il momento delle presentazioni: secondo quanto riporta il TGR Rai Toscana via Twitter, il magnate statunitense è atteso a Firenze nel fine settimana. TUTTI I RETROSCENA DELLA TRATTATIVA