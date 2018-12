Bucchioni: “Per qualcuno la Fiorentina era da 2° posto… Pioli? Rispecchia progetto al ribasso”

Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso di Anteprima Viola, programma in onda su Radio Blu: “I difetti strutturali della Fiorentina non sono una sorpresa per me, li evidenzio da quest’estate. Mi ha sorpreso invece il fatto che tutti quelli che avevano gli occhi foderati di prosciutto si siano svegliati solo dopo la partita contro la Juventus. Mancano almeno un uomo di qualità in mezzo al campo e un attaccante. Qualcuno ha detto che questa squadra era da secondo posto, qualcun’altro che poteva andare in Champions: dove sono finite queste persone?

A gennaio prenderei prima di tutto un giocatore in grado di dettare i tempi a centrocampo, così da spostare Veretout nel suo ruolo naturale, ma sarà complicato. Un giocatore di quel tipo ce l’avevi, era Badelj, ma lo hai lasciato andare via troppo facilmente. Andrebbe preso anche un esterno destro, Milenkovic non sa attaccare su quella fascia. Pioli?L’allenatore è questo, inutile chiedere di più. E’ tecnico che rispecchia questo progetto al ribasso. Non credo che succederà qualcosa, basta guardare al passato e a quello che non è stato fatto con Sousa. La Fiorentina esonera malvolentieri gli allenatori, anche per un fatto di braccino“. INTANTO ARRIVA LA DIFESA DI CAPITAN PEZZELLA