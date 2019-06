Bloomberg, Commisso 246° uomo più ricco del mondo: patrimonio da paura e trend in aumento

Un patrimonio da fare invidia quello di Rocco Commisso, che secondo Forbes si attesta sui 4,8 miliardi di dollari. Per Bloomberg, invece, il totale sarebbe ancora più alto: il neo proprietario viola, con i suoi 6,4 miliardi di dollari, è il 246° uomo più ricco del mondo. La rivista finanziaria sottolinea come nel 2018 la sua Mediacom abbia fatturato 2 miliardi di dollari nel 2018. I dati forniti inoltre specificano come dall’inizio dell’anno la sua ricchezza sia aumentata del 61,7% cioè di 2,44 miliardi di dollari. Il patrimonio di Rocco Commisso è equivalente allo 0,0328% del PIL degli Stati Uniti, allo 0,121% della ricchezza totale delle 500 persone più ricche del mondo, all’1,62% delle 100 migliori dotazioni universitarie degli Stati Uniti, al 101% dei 200 migliori compensi totali assegnati dai dirigenti statunitensi, allo 0,404% delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti ed è 104.268 volte il reddito familiare medio degli Stati Uniti. ANNI DI DIVISIONI SPAZZATI VIA IN UN POMERIGGIO: COMMISSO RIPORTA L’ENTUSIASMO A FIRENZE