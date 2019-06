A. Bocci: “La Fiorentina riparte da una buona squadra, siamo in tempo per il mercato”. Su Montella e Chiesa…

La firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Chi è stato dentro la Fiorentina mi ha detto che Montella non è più lo stesso della prima esperienza a Firenze, ma spero che si sbagli. Spero che riesca a ritrovare la sintonia degli anni passati con Pradè. Tempo per fare il mercato ce n’è e si parte da una buona squadra, anche se reduce da un girone di ritorno disastroso. Mercato? Il mercato della Fiorentina partirà lunedì prossimo e penso che Commisso non farà tutto a zero. Bisogna partire da Chiesa, perché il futuro di Federico condiziona il budget di mercato della Fiorentina”. IL PUNTO DI PEDULLA’ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA