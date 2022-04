Un’edizione di Coppa Italia da grandi (e piccoli) numeri per la Fiorentina

Numeri, statistiche e curiosità della Fiorentina in Coppa Italia 2021-22

La stagione della Fiorentina in Coppa Italia si è interrotta alle semifinali, esattamente come 3 anni fa, quando l' Atalanta sbarrò la strada dei viola verso la finale. A differenza di quella stagione, però, dobbiamo evidenziare diversi numeri, sia positivi che negativi, che la squadra di Italiano ha fatto registrare durante questa edizione, cominciando dal numero di gare totali (6) , record assoluto dal 2005 , esattamente come il numero di vittorie conseguite (4) ed i gol segnati (14) .

Purtroppo, a fare da contraltare a questi aspetti positivi, dobbiamo evidenziare il numero di sconfitte (2) e dei gol subiti (8) che hanno eguagliato i primati negativi di una singola edizione dal 1989. I 2 successi fuori casa rappresentano, invece, il primato di vittorie esterne in una singola edizione di Coppa Italia dal 1999, mentre i gol segnati lontano da Firenze (8) costituiscono il top dal 2001. Le 6 reti subite in trasferta, invece, rappresentano il peggior score esterno dal 1989. A differenza del bilancio in Serie A (ancora negativo), la Fiorentina di Commisso si conferma a buoni livelli in Coppa Italia dove, su 13 gare giocate, ha vinto 9 volte e perso 4.