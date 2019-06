Sono tante ed importanti le nuove regole per il prossimo campionato di Serie A

Nelle settimane scorse sono state approvate una serie di importanti modifiche al regolamento che entreranno in vigore nel prossimo campionato di Serie A. Trattasi di diversi ed importanti variazioni che potrebbero significare anche un cambiamento epocale per quello che concerne il calcio giocato “moderno”.

Le schede prodotte da Numericalcio.it mostrano le modifiche più importanti apportate dall’IFAB al regolamento internazionale, grazie alle quali il gioco potrebbe diventare più interessante e spettacolare e, soprattutto, meno “spezzettato”, a cominciare da una norma che eviterà perdite di tempo: gli arbitri potranno, infatti, costringere i calciatori ad uscire dal punto più vicino dalla linea perimetrale del campo.

Anche gli allenatori e i membri dello staff, poi, potranno subire il cartellino, giallo o rosso a seconda della situazione. Una modifica riguarda anche il rinvio da fondo campo. I compagni di squadra potranno toccare il pallone anche prima che esca dall’area di rigore, evitando così il teatrino del retropassaggio anticipato in caso di pressing degli avversari, che comunque al momento del primo tocco dovranno stare distanti 9 metri e 15.

CLICCA PER INIZIARE A SFOGLIARE LE SINGOLE SCHEDE