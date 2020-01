La Befana porta storicamente bene alla Fiorentina. Ultimamente un po’ meno…

Il 6 gennaio è il giorno in cui la Fiorentina è scesa più volte in campo, e con quella di domani la squadra viola farà 29 nella sua storia. Come riporta La Nazione, il bilancio nelle 28 gare di Befana è positivo: 12 vittorie, 8 pari e 8 sconfitte. Nove sono arrivati in massima divisione, due in Coppa Italia ed uno in Serie B. C’è un precedente anche a Bologna: nel 2011, la squadra viola guidata da Mihajlovic, pareggiò per 1-1 con reti di Di Vaio e Santana, mentre l’ultimo match risale al 2016: 3-1 con il Palermo con doppietta di Ilicic. Tra le sconfitte da ricordare, quella con il Pescara nel 2013 con un super-Perin e quella di Parma nel 2015 con errore dal dischetto di Mario Gomez.