Fiorentina-Spal, chi va in svantaggio è perduto: i numeri

La Nazione fornisce alcune statistiche su Fiorentina e Spal. La squadra viola ha all’attivo solo 3 gare senza subire reti, quella biancazzurra una in meno. Inoltre la gradi oggi pomeriggio è lo scontro diretto tra le peggiori compagini di questo periodo. I punti all’attivo per la squadra viola sono solo 3, quelli della Spal 5. Due dati che, però, potrebbero nascondere l’eventuale svolta nella gara di oggi potrebbero essere rappresentati dalla fragilità della squadra estense quando passa per prima in svantaggio e quando subisce almeno un gol nel primo tempo. La squadra di Semplici, infatti, è passata in svantaggio in 13 casi e per 10 volte è uscita dal campo senza neanche un punto. Analogamente, in 7 casi su 10 in cui la difesa degli estensi è stata perforata nei primi 45 minuti, il guadagno in termini di punti è stato pari a zero. Attenzione, come sempre, alle eccezioni: durante l’ultima trasferta, affrontata lo scorso 22 dicembre, la Spal ha espugnato il «Grande Torino» nonostante lo svantaggio iniziale maturato dopo soli 4 minuti di gioco.