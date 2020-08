La partita tra Lincoln Red Imps-Prishtina valida per il turno preliminare di Europa League [CLICCA], in programma oggi pomeriggio alle 18, è stata annullata a causa di alcuni casi di covid nei giocatori kosovari (i cui atleti sono addirittura fuori dall’hotel per non avere contatti con i contagiati [CLICCA]). Come nel recente caso del Drita in Champions League, la UEFA, molto probabilmente, eliminerà il Pristina.