Esisterebbe una data limite entro la quale Serie A e Coppa Italia dovrebbero ripartire

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito nei giorni scorsi ed ha preso in seria considerazione l’ipotesi di fare completare le partite dei campionati nazionali prima della ripresa delle partite UEFA ad agosto, in cui saranno impegnate, fra le altre, Juventus, Napoli e Atalanta (in Champions League) e Inter e Roma (in Europa League).

Considerando l’intensa cadenza di gare prevista per le due competizioni UEFA (ben 40 in 28 giorni, ossia, a quanto pare, dal 2 al 29 agosto), anche le gare restanti del campionato di Serie A e di Coppa Italia, dovranno essere disputate a “tambur battente” per concludere i due massimi tornei nazionali almeno una settimana prima della ripresa dell’attività internazionale, ossia non oltre il 26 luglio.

Ricordiamo che mancano 12 turni al termine della Serie A , più 3 recuperi della 25° giornata, mentre gli incontri da disputare in Coppa Italia sono solo 3 (il ritorno delle due semifinali e la finale).

Per questo motivo serviranno, indicativamente, 15 “finestre” per portare al termine la stagione agonistica a livello nazionale, più precisamente: 12+1 per la Serie A e 1+1 per la Coppa Italia.

Questo significa che, giocando due volte alla settimana (indicativamente la domenica ed il mercoledì), iniziando il 3 giugno, potrebbero essere disputate tutte le 126 gare rimanenti che consentirebbero di stabilire la classifica finale del campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia.

Volendo, poi, visto che con questa ipotesi le ultime gare si potrebbero disputare il 22 luglio, la ripresa potrebbe essere posticipata anche al 7 giugno (ultimo giorno disponibile) per finire poi, esattamente il 26 luglio, col rischio, però, di non avere altre date disponibili per eventuali spareggi.