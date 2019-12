E’ terminato uno dei peggiori anni solari della Fiorentina dalla stagione del fallimento

I tifosi viola ricorderanno sicuramente il 2019 come l’anno in cui avvenne il cambio radicale della gestione della Fiorentina. Purtroppo, però, il 2019 resterà nei recenti annali statistici gigliati anche per via di uno dei peggiori bilanci conseguiti in gare ufficiali, tanto che era dal 2002, cioé dall’anno del fallimento, che la squadra viola non conseguiva una serie di risultati così mediocri all’interno dei 12 mesi di un anno solare.

Il bilancio della Fiorentina nel corso del 2019 è il seguente:

42 Gare giocate

10 vittorie [24%]

15 pareggiate [36%]

17 sconfitte [40%]

61 reti fatte

62 reti subite

*****

Anche nel 2002 le vittorie in gare ufficiali furono solo 10, le quali, però, rappresentavano il 26% delle partite disputate. Da evidenziare come, solo 4 anni fa, durante l’anno solare 2015, la Fiorentina (guidata in panchina da Montella e poi da Sousa) conquistò ben 32 successi in 58 partite ufficiali disputate.

Un altro dato negativo relativo al 2019 riguarda le sole 6 partite vinte nelle 36 gare di Serie A, una delle quote più basse di sempre per quello che concerne gli anni solari nella storia gigliata. Anche le 16 sconfitte conseguite in campionato rappresentano, purtroppo, una delle quote più elevate di sempre nell’ambito dei dodici mesi.

Chiudiamo sottolineando che, tra le 17 squadre che hanno disputato tutte le gare di Serie A nel corso del 2019, solo il Genoa ha conquistato meno punti della Fiorentina [CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA COMPLETA].