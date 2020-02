Cinque anni fa l’ultima gioia al Franchi contro il Milan

L’ultimo successo interno della Fiorentina contro il Milan risale al 23 agosto 2015: 2-0 firmato da Alonso, su punizione, ed Ilicic su rigore. Nelle successive 3 trasferte milaniste a Firenze – scrive La Nazione – la squadra viola è riuscita a conquistare solo 2 punti, a cui è seguita la sconfitta di misura dello scorso 11 maggio, debacle che avvicinò ulteriormente la squadra viola alla zona retrocessione. La brillante vittoria ottenuta nel girone d’andata a San Siro per 3-1, però, dà la possibilità alla squadra di Iachini di poter centrare l’accoppiata di successi in campionato contro il Milan, fatto che non avviene da quasi 20 anni, precisamente dalla stagione 2000-01. In quell’annata la squadra viola, non solo riuscì a sconfiggere i rossoneri sia a Campo di Marte che a domicilio, ma eliminò il Diavolo anche in semifinale di coppa Italia grazie ad un pareggio esterno e ad una vittoria interna.