Bonaventura e Sabatino: che weekend! Gol e record importante per entrambi

Il centrocampista ha finalmente trovato il suo primo centro in maglia viola. Rete che, come viene riportate dal portale statistico Opta, porta all’ex Milan un record molto particolare. Bonaventua è’ infatti, insieme a Quagliarella e Ilicic, uno dei soli tre giocatori in tutta la Serie A ad andare a segno nella massima categoria italiana per la decima stagione consecutiva.

Traguardo importantissimo raggiunto anche in casa femminile grazie alla bomber viola Daniela Sabatino. Con la rete segnata quest’oggi (nell’importante successo contro l’Inter) è diventata l’unica giocatrice ad aver messo a segno almeno 10 gol in tutte le ultime 15 stagioni di Serie A. (Anche in questo i dati provengono dal portale statistico Opta)