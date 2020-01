Zero palleggio: ecco la Fiorentina operaia di Iachini, ma non è un male

“Una squadra operaia“: è il titolo dell’analisi de La Nazione sulla nuova Fiorentina di Giuseppe Iachini. Riportiamo una parte dell’articolo:

Cosa si è visto, di Iachini, nella prima partita giocata dalla sua Fiorentina? Di sicuro uno spirito più provinciale, e non è un’offesa, anzi è quello che probabilmente serve alla Fiorentina per rimettere insieme la propria identità in attesa del mercato. E poi la strategia elementare _ ma figuriamoci chi in questa situazione vorrebbe andare di fino _ di chi cerca il massimo: squadra coperta con una difesa che spesso diventa a cinque con il ripiego degli esterni, palla lunga in contropiede, folate di aggressività nei recuperi alti condotti in team. La Fiorentina, come detto, ha giocato in modo provinciale e con ambizioni azzerate in fase di palleggio. Una versione davvero lontana da quella della squadra chic, del resto nessuno aveva in mente che Iachini potesse (e volesse) proporla con la stessa modalità di pensiero. Un pensiero fra l’altro rimasto troppo inespresso e vago, considerata la classifica. In attesa di capire quello che diventerà la Fiorentina _ e in attesa soprattutto di capire quello che porterà il mercato _ è rimasto in mente soprattutto il diverso spirito di collaborazione dei giocatori, tutti molto precisi e disponibili a faticare nei raddoppi in chiusura. E l’inclinazione alla mentalità operaia, dopo aver (momentaneamente?) messo da parte quella un po’ più intellettuale, è piaciuta davvero.