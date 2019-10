Women’s, domenica si gioca la Supercoppa. Commisso ci sarà: sarebbe il primo trofeo

Domenica a Cesena, all’ora di pranzo, ci sarà anche Rocco Commisso. Nella gara secca di Supercoppa Italiana, tra la Fiorentina Women’s e il trofeo, che eventualmente sarebbe il primo della nuova proprietà, c’è l’acerrima rivale di sempre, la Juventus vincitrice dell’ultimo scudetto e pure della Coppa Italia, con finale vinta proprio contro le viola. La Viola vuole provare a fare il bis, come accaduto nel 2018, ancora contro la Juventus: allora a fare da cornice all’evento fu La Spezia. E sarà battaglia come sempre, si legge su Stadio in edicola oggi.