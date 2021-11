Vlahovic vede ancora per qualche tempo viola: stasera per il terzo KO alla Juve

La Fiorentina ha l'occasione di estromettere definitivamente i bianconeri dall'Europa che conta

La Nazione non si fida: è raro che la Juve inanelli tre battute d'arresto consecutive in Serie A. Gli spunti su Vlahovic sono stati battuti in lungo e in largo nei giorni scorsi, ma il quotidiano scrive che il serbo stasera vedrà solo viola, perché l'occasione è ghiotta e la Fiorentina scruta con merito l'Europa. Dybala sarà il pericolo pubblico numero uno, insieme a quel Chiesa che giusto un anno abbondante fa salutava Firenze col sorriso per andare a far parte della prima Juve non vincente in campionato dopo nove anni.