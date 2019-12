Vlahovic, bomber sotto la cura di Caccia: la tabella di lavoro. Il sogno di Dusan confidato agli amici

Come scrive il Corriere Fiorentino, il gol di Vlahovic contro l’Inter ha permesso a Montella di salvare la panchina e all’attaccante è servito per scaricare la tensione accumulata in queste ultime settimane. Il loro abbraccio è stato spontaneo. Montella ha preparato una tabella di lavoro per il serbo. Ad applicarla è Nicola Caccia. Al termine di ogni allenamento, Dusan resta in campo circa mezz’ora con lui per svolgere lavoro personalizzato. Si sono soffermati sul colpo di testa e la protezione della palla. Non mancano poi le esercitazioni per migliorare col piede destro. Il gol con l’Inter non è stato frutto del caso, ma un esercizio provato più volte al centro sportivo. Agli amici Dusan ha raccontato di voler diventare uno dei migliori dieci attaccanti d’Europa.