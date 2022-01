Vlahovic, ma non solo. La viola di Italiano è una macchina da gol

I numeri sono dalla parte della Fiorentina: i viola segnano tanto, con gioco corale e spesso con la partecipazione di tutta la squadra

C'è un dato che focalizza il momento della Fiorentina attuale che punta all'Europa: la squadra di Italiano è sempre più una macchina da gol. Le 11 reti segnate nelle ultime due uscite in quattro giorni dimostrano la grande forza delle bocche da fuoco viola. C'è ovviamente Vlahovic a farla da padrone con 17 centri, ma non solo lui. E a segnare sono anche centrocampisti e difensori, per un attacco corale. Ne parla il Corriere Dello Sport oggi in edicola, che sottolinea come l'attaccante serbo abbia portato da solo 15 dei 35 punti attuali, ma sono 14 i calciatori viola ad aver messo a segno almeno una rete. Biraghi 4, Bonaventura 3, Torreira, Gonzalez, Maleh, Sottil e Saponara 2, Callejon, Duncan, Castrovilli, Quarta, Milenkovic e Odriozola 1. Appare evidente come sia un chiaro segnale che la manovra della Fiorentina coinvolge e manda al tiro tutti i suoi interpreti, con risultati più che eloquenti. A completare il quadro due dati: sono 13 i punti in più dello scorso anno ed era dal 2015/'16 che i viola non avevano 35 punti in questo momento del torneo.