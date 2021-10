Vlahovic, le versioni non combaciano. Il confronto con Italiano si avvicina

Il numero 9 serbo comincerà entro poche ore la sua nuova vita da separato in casa viola

Il Corriere Fiorentino si chiede dove stia la verità: se con Vlahovic, che non si aspettava lo sfogo di Commisso in quanto la sua volontà sarebbe stata chiara da mesi, oppure dalla parte del presidente viola. Di solito, si legge, la si trova nel mezzo, ma quel che conta per la Fiorentina è che il suo centravanti continui a segnare come ha fatto in questa sosta con la maglia della Serbia, per poi magari trovare in rosa, da gennaio, un concorrente capace di stimolarlo e quindi sostituirlo nello scacchiere di Italiano. Proprio il tecnico è atteso da un colloquio con il suo numero 9, che verrà guardato negli occhi, con la consapevolezza che la società non metterà in atto alcun tipo di forzatura.