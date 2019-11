In vista di Verona lo spazio a Vlahovic pare pressoché certo, in attesa del pieno rendimento fisico di Pedro che comunque dovrebbe essere vicino. La coppia Ribery–Vlahovic appare dunque quella più accreditata a entrare in campo. Già, ma come? C’è da trovare un posto anche per Chiesa, osserva Alessandro Rialti su Stadio in edicola oggi. Federico ha bisogno di ritrovare sorriso e il suo rendimento. Ecco quelle che potrebbero essere le riflessioni di Montella. Per esempio riportare a destra Chiesa nella linea a cinque, prendendo il posto di Lirola che sta trovando delle difficoltà. Troppo votati al gioco d’attacco? Forse, ma quella di Verona non sarà una partita normale, sarà quella che deve far dimenticare la sculacciata rimediata a Cagliari.