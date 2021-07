Vlahovic-Barone, rapporto “discreto”. Viola aspettano un segnale concreto

Sul Corriere dello Sport si prova a interpretare i contorni della chiacchierata tra Vlahovic e Barone ieri dopo l’amichevole. Il dg aveva raccontato domenica delle sue frequenti chiacchierate con l’attaccante serbo. Il rapporto tra i...

Sul Corriere dello Sport si prova a interpretare i contorni della chiacchierata tra Vlahovic e Barone ieri dopo l'amichevole. Il dg aveva raccontato domenica delle sue frequenti chiacchierate con l'attaccante serbo. Il rapporto tra i due viene definito "di discreta complicità", tra sorrisi e allenamenti suppletivi con Barone a fare i cross. Semmai, ora tocca all'entourage del giocatore lanciare un segnale concreto. Il club - secondo il quotidiano - non teme sorprese, ma in agenda non ci sono nuovi appuntamenti fissati.